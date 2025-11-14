"脳リハビリ"の専門家が伝授! ｢仕事が遅い｣と悩んでいる人が実践すべき【朝30秒】のルーティン
「まあ、いまやらなくてもいいか」からの「ああ、あれやっておけばよかった」。こんな反省を日々繰り返している人も多いかと思いますが、作業療法士の菅原洋平氏によれば、これは「やる気」の問題ではなく、脳を「すぐやるモード」に切り替えられないことが原因だそうです。
そこで本稿では、菅原氏の著書『仕事が速い人があたりまえにやっていること 努力に頼らず「すぐやる人」になる40の仕事のコツ』から一部を抜粋・編集する形で、1日を「すぐやるモード」ですごすための意外な方法をご紹介します。
「仕事が遅い」と悩んでいる人、最大の"あるある"
【Cさん40代女性からの相談】
私は作業を後回しにしがちなタイプで、「もっと早くやっておけばよかった」といつも後悔しています。
たとえば、毎週月曜に会議があり、資料を提出しなければならないことはわかっているのに、直前になって慌てて作成しています。それまでにも時間はあるのですが、「まあ、いまじゃなくてもいいか」と時間だけがすぎていき、ギリギリになって「ふう。なんとか間に合った……」と一息つく。いつもそんな感じです。
先延ばしぐせをなくして、「すぐやる人」になるにはどうすればいいのでしょうか？
「やるべき」だとわかっているのに、実践する気になれない。解決策は知っているのに、やる気になれず先延ばししてしまう。こういう経験、よくありますよね。
「仕事が遅い」と悩んでいる人にとって、最大のあるあるではないでしょうか。
