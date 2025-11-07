どんなに努力しても防ぐのは困難…16分に1回は｢心ここにあらず｣の状態になってしまう"脳の宿命"

「あれ、いま何やってたんだっけ？」「集中したいのに別のことが気になってしかたない」。作業療法士の菅原洋平氏によれば、こうした中高年にとっての「あるある」の原因は、脳の記憶容量の意図せぬムダ使いにあるそうです。

記憶を引き出す能力は「ワーキングメモリ」がカギ！

朝家を出て、電車に乗った後で「あっ、会議の資料を家に忘れた……」。こんなあるあるも「必要なタイミング」で「必要なこと」を思い出す力があれば激減するでしょう。

でも、誰もが「ほしい！」と思ってしまうようなこの能力、実は、人間の脳にもともと備わっているのです。もちろん、あなたの脳にも。

それが、「ワーキングメモリ」です。ワーキングメモリとは、脳の記憶機能の1つです。作業記憶とも呼ばれ、

①なにかの作業をスムーズに行うために、必要な情報を一時的に脳にストックしておく

②必要になったタイミングでその情報を呼び出す

という2つの能力が備わっています。