医師が農家や漁師から学んだ健康になる｢5つの習慣｣――心を穏やかに保ち､健康で幸せに過ごすためのコツ

有機栽培に取り組む92歳のおじいさんは言う。「“ありがとう”って言いながら育てとると、野菜が応えてくれるっちゃ」。言葉という「目に見えない力」は自然界にも伝わり、さまざまな影響を与えている。

“陽気なドクター”こと石内裕人医師が、長年実践してきた「5つの言葉の習慣」を紹介。今すぐに始められる心に優しい習慣ばかりですので、ぜひお試しください。

小さなことにくよくよしない

健康で長生きする秘訣は、毎日の生活の中に隠れています。

私が漁師や農家の方々から学んだのは、自然と調和し、1日1日を大切に生きることの大切さです。特に海や田畑で働く方々は、80歳、90歳を超えても元気で長寿の方が多いのです。その理由を皆さんにご紹介します。

漁師の方々は、毎日海に出て魚を獲ります。魚が獲れれば喜び、獲れなければ落ち込むこともあります。海が荒れた時は命がけで陸に戻ることもあるそうです。