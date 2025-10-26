クリニック開業3年目に｢水害で壊滅状態｣になった医師が"学んだこと"――｢ポジティブな言葉が人を健康にする｣の意味とは

開業3年目にクリニックを襲った台風による浸水で、借金をして購入した高価な医療機器は壊滅状態に。絶望の淵にあったとき、聞こえてきた「それでも備えよ」の言葉に促されて、クリニックを大改築したら……。

常に前向きに考えるようにしよう。そうすることが心身の健康の保持に大きく影響を与えるものだ。だからこそ日々ポジティブな言葉を使い、ポジティブな気持ちで暮らすことを意識したいと“陽気なドクター”こと石内裕人医師は語る。

否定的な言葉は身体を弱くする

皆さんは日頃から健康を保つ努力をしていらっしゃると思います。

できるだけ身体を動かしたり、食べるものに気を配ったり、サプリメントを飲んだり。きっと人それぞれの健康法があることでしょう。それらにぜひ加えてほしい健康法がもう1つあります。

それは「自分自身に対して否定的な言葉を使わない」ことです。