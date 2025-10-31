｢メールへの即レス｣は単なる手段にすぎない…【仕事が速い人】に抱きがちなイメージの"3つの誤解"

「マルチタスクでどんどん仕事をこなす」「連絡のレスポンスがいつも早い」「考え方がポジティブ」……。世間でいう優秀な人の特徴として思い浮かぶこれらの要素は、作業療法士の菅原洋平氏によれば、実は仕事のできる・できないとは無関係だそうです。

要領がいい人ほど「マルチタスク」をしていない

いつでも、どこでも、どんな作業もできるのがデジタル社会。そのため、要領がいい人は「複数の作業を同時並行でこなすマルチタスカーである」というイメージをもっていませんか？ それが、仕事の速さにつながっている、と。

でも、それは大きな勘違いです。

実は、要領がいい人ほどマルチタスクをしていないことが、脳科学の実験で明らかになっています。