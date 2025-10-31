｢メールへの即レス｣は単なる手段にすぎない…【仕事が速い人】に抱きがちなイメージの"3つの誤解"
「マルチタスクでどんどん仕事をこなす」「連絡のレスポンスがいつも早い」「考え方がポジティブ」……。世間でいう優秀な人の特徴として思い浮かぶこれらの要素は、作業療法士の菅原洋平氏によれば、実は仕事のできる・できないとは無関係だそうです。
そんな菅原氏が指摘する「誤ったイメージ」と実際のズレについて、同氏の著書『仕事が速い人があたりまえにやっていること 努力に頼らず「すぐやる人」になる40の仕事のコツ』から一部を抜粋・編集する形で解説します。
要領がいい人ほど「マルチタスク」をしていない
いつでも、どこでも、どんな作業もできるのがデジタル社会。そのため、要領がいい人は「複数の作業を同時並行でこなすマルチタスカーである」というイメージをもっていませんか？ それが、仕事の速さにつながっている、と。
でも、それは大きな勘違いです。
実は、要領がいい人ほどマルチタスクをしていないことが、脳科学の実験で明らかになっています。
