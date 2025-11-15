皇居をのぞき込む｢竹橋の円筒連結ビル｣の実態 モダン･オフィス建築の金字塔｢パレスサイド･ビルディング｣のすべて

「100年に一度」とも言われる再開発の波が押し寄せる東京。

その影で、高度経済成長期に建てられたビルたちが、静かに姿を消している。本企画では、50年以上経った今も現役で輝く“渋イイ”オフィスビルを訪ね、ライター山田窓氏がその魅力を掘り下げていく。

今回紹介するのは、モダン・オフィス建築の金字塔であり、毎日新聞社の本社ビルとしても知られる「パレスサイド・ビルディング」だ。

ビルの美しいデザインや普段は見られないオフィス内部、かつて輪転機がうなりを上げていた巨大地下空間、竣工当初から営業を続ける飲食店などを取材した。

“渋イイ”の真打ち登場──パレスサイドビル

この連載の第1回は、企画の方向性を示す“見本編”として東洋経済本社ビルを取り上げた。では第2回はどの建物がいいか……と話したとき、筆者と編集者が同時に名を挙げたのが、このビルだった。

東京オリンピックの開催とともに、ビル建設ラッシュに沸いた1960年代。

筆者はこの時代のビルに目がない。だから素人ながらつい“文化財級”なんて言葉を使ってしまうのだが、その中でも心から“重要文化財級”だと思うのが、このビルだ。

とにかく洗練されていて、カッコいいのである。