"失われた30年"の構造的問題は《東大26位》に凝縮されている！ 世界大学ランキングが示す日本が｢デジタル敗戦｣から抜け出せない根本原因

イギリスの教育誌による最新の「世界大学ランキング」では、1位から10位までがアメリカとイギリスの大学だけで占められた。トップ100を見ると、中国の大学がいくつも登場する。一方、日本の大学は2校のみだ。

トップ100の半分近くがアメリカとイギリス

イギリスの教育誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」（THE）は10月9日、2026年版の世界大学ランキングを発表した。アメリカとイギリスが上位をほぼ独占している。トップ10を見ると、アメリカが7校、イギリス3校だ。この状況は毎年ほぼ変わらない。

11位以降を見ても、アメリカとイギリスが多い。アメリカは、11～20位が6校、21～30位が5校、31～40位が1校、41～50位が4校、51～60位が1校、61～70位が3校、71～80位が4校、81～90位が2校、91～100位が2校なので、結局100位までに35校ある。

イギリスは、11～20位がゼロ、21～30位が2校、31～40位が1校、41～50位がゼロ、51～60位が2校、61～70位がゼロ、71～80位が1校、81～90位が1校、91～100位が1校で、100位以内が11校となっている。

両国を合計すると46校で、上位100校の半分近くになる。

11位以降には、中国の大学が登場する。とくに清華大学（12位）と北京大学（13位）は教育・研究の両面で高い評価を得ている。それに続いて、50位までに3校、100位までにさらに2校の中国大学がある（100位以内に計7校）。