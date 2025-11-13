口にした瞬間から､脳が【やらない理由】を探し始める…つい"言ってしまいがち"な3つのNGワード

「私たちが『仕事のストレスがひどく、追い詰められている』と感じるのは、たいていは強制的にやらされている感覚があるときです」。そう語る脳科学者の西剛志氏は、同時にまた、そうした状況を自ら招いてしまう「3つの言葉」があるとも指摘します。

ポイントは「自分でコントロールできている」こと

ストレスを受け扁桃体で燃え上がった炎を、まるで消火器のように消してくれるドーパミン。そんなドーパミンを出してストレスをなくす方法の1つに、「バウンダリー・マネジメント」（仕事に境界線を引く力）があります。

