｢1日で2歳分も老化する｣腎機能を落とす超意外な敵→腎機能を低下させる悪循環スパイラル

昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされていました。

しかし、これらはすべてウソ。いまは腎臓病の人も適度な運動をするほうがいいとされていますし、食事もちょっとした工夫で普通の人と変わらないものが食べられるようになっています。もちろん「腎臓病はよくならない」というのも誤りで、「腎臓リハビリ」というメソッドを実行すれば、着実に進行を抑えたり病状を回復させたりできるようになっているのです。

以下では、その上月教授が「腎機能低下を進ませる『安静』の怖ろしさ」について解説します。

腎臓病の治療方針が180度変わった

慢性腎臓病の治療方針で、昔といまを比べていちばん大きく変わったのは、「運動をしちゃダメなのか、それとも運動をしたほうがいいのか」という点です。

以前は腎臓が悪い人には「安静」をすすめるのが普通でした。しかし、安静を保っていると、心身の衰えが進んでかえって病状が悪化してしまう人が多かったのです。

私たちはこの点に疑問を持ち、多くの実験や研究を重ねて「慢性腎臓病をよくするには『適度な運動』が不可欠」であることを明らかにしました。つまり、「安静から運動推奨」へ、治療のあり方を180度転換したのです。そして、私たちの確立した運動推奨の治療メソッドは世界各国の医療界に認められ、「腎臓リハビリ」としていまや世界中多くの患者さんに実践されるようになっています。