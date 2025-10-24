｢1日で2歳分も老化する｣腎機能を落とす超意外な敵→腎機能を低下させる悪循環スパイラル

✎ 1 ✎ 2 ✎ 3 ✎ 4 ✎ 5
上月 正博 : 東北大学名誉教授、山形県立保健医療大学理事長・学長
2025/10/24 5:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ウォーキングするシニアの男女
腎臓の機能を保つためには、適度な運動が重要であることが分かってきました（写真：buritora／PIXTA）
昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされていました。
しかし、これらはすべてウソ。いまは腎臓病の人も適度な運動をするほうがいいとされていますし、食事もちょっとした工夫で普通の人と変わらないものが食べられるようになっています。もちろん「腎臓病はよくならない」というのも誤りで、「腎臓リハビリ」というメソッドを実行すれば、着実に進行を抑えたり病状を回復させたりできるようになっているのです。
この「腎臓リハビリ」のメソッドの提唱者として、従来の腎臓治療の“誤った常識”を大きく変えてきたのが上月正博・東北大学名誉教授。上月教授は、新著『腎臓大復活』の中で、腎機能を強化して人生をよみがえらせていくためのノウハウを惜しみなく紹介しています。
以下では、その上月教授が「腎機能低下を進ませる『安静』の怖ろしさ」について解説します。
この記事の画像を見る(18枚)

腎臓病の治療方針が180度変わった

腎臓大復活: 100歳まで人生を楽しむ「強腎臓」の作り方
『腎臓大復活』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

慢性腎臓病の治療方針で、昔といまを比べていちばん大きく変わったのは、「運動をしちゃダメなのか、それとも運動をしたほうがいいのか」という点です。

以前は腎臓が悪い人には「安静」をすすめるのが普通でした。しかし、安静を保っていると、心身の衰えが進んでかえって病状が悪化してしまう人が多かったのです。

私たちはこの点に疑問を持ち、多くの実験や研究を重ねて「慢性腎臓病をよくするには『適度な運動』が不可欠」であることを明らかにしました。つまり、「安静から運動推奨」へ、治療のあり方を180度転換したのです。そして、私たちの確立した運動推奨の治療メソッドは世界各国の医療界に認められ、「腎臓リハビリ」としていまや世界中多くの患者さんに実践されるようになっています。

次ページ1日で2年分もの筋肉が失われる
関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
どこへ？高市政権
新着あり
レアアースショック
新着あり
25年版SDGs企業ランキング
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事