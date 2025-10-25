物価高でも激化する｢高速道路と鉄道駅｣のグルメイベントが活況のなぜ？ ｢ハイウェイめし甲子園｣｢駅弁味の陣｣に見たその理由

長かった今年の夏もようやく終焉を迎え、列島各地に本格的な秋が到来。交通関連各社では「グルメ」に力を入れる季節となった。

羽田空港第1ターミナル地下には、これまであったフードコートが「ソラチカ」としてリニューアルオープンし、行列必至の人気店などが新たに出店して話題となっている。

JR東日本では、毎年この時期に恒例となっている「駅弁味の陣」の2025年版を10月1日から開催。今年は「駅弁140周年」と銘打ち、例年以上に多彩なメニューが登場している。

そして高速道路でも、NEXCO東日本が「第2回 NEXCO東日本 ハイウェイめし甲子園」を同じく10月1日にスタートした。

各社は、なぜこれほどまでにあの手この手で人々の食欲を掻き立てるのか、その戦略の背景を探ってみた。

半年にわたる勝ち抜き戦「ハイウェイめし甲子園」

「ハイウェイめし甲子園」は、昨年初めて実施された半年にわたるビッグイベントで、NEXCO東日本管内のサービスエリア（SA）、パーキングエリア（PA）のレストランが、新作を中心に自慢の逸品を選び、利用者の投票によってグランプリを決める。

第1回の試食・発表会の模様は、この連載の「いま食べたい､常磐･東北･館山道の『高速グルメ』｣で詳しくお伝えした。

今回は、前回よりもさらにエントリーのメニューが増えて全125種類、10月1日から北海道から関東までの各エリアで提供が始まった。

11月30日までが「予選」期間で、期間中に対象メニューを食べた人たちがウェブサイトから「評価」を行い、その結果から各道県の代表メニューが決定。2026年1～3月が「決勝」期間で、各道県の代表メニューを対象に投票が行われ、「No.1ハイウェイめし」が決まる。

第1回のチャンピオンは、どれも地元産の肉を中心に据えたメニューであった。

＜第1回 NEXCO東日本 ハイウェイめし甲子園 上位3位＞

第1位：常磐道・友部SA（上り）「Ibaraki ～杜の詩 いゃ！どうも～」

第2位：東北道・菅生PA（上り）「SUGO！牛たんハンバーグ定食」

第3位：館山道・市原SA（下り）「市原豚丼温たまのせ」