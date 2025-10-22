70年後に更地､それでも売れる―｢定借マンション｣人気の裏側。好立地でも手が届く｢期限つき｣という選択､メリットとデメリットを解説

山本 久美子 : 住宅ジャーナリスト
2025/10/22 5:45
ブランズシティ品川テラス」の縮尺模型
「ブランズシティ品川テラス」の土地は東京海洋大学の品川キャンパスの一部で、借地期間は約70年（大学と売主との借地期間は75年）。 写真は同物件BRANZギャラリー品川内の縮尺模型による外観（写真：筆者撮影）

最近は、新築マンションの供給戸数が減少している一方、定借マンションが増加している。筆者がモデルルームを見学した新築マンションの中にも、ここ1・2年では500戸、600戸クラスの大規模な定借マンションがいくつもあった。

ここまで定借マンションが増えると、新築マンション市場全体における影響力も大きくなる。そこで、定借マンションとはなにか？ どんなメリットやデメリットがあるのか？ 詳しく見ていこう。

この記事の画像を見る(6枚)

定期借地権（定借）付き分譲マンションとは？

「定借マンション」は、正しくは「定期借地権付き分譲マンション」という。多くの分譲マンションが、土地や建物の「所有権」を得られるのに対して、土地の権利が「定期借地権」になる。

「定期借地権」とは、一般的に、「借地期間を50年以上」とし、期間が満了したら原則として「土地を更地にして地主に返還する」借地権だ。1992年の借地借家法の改正により創設された。

従来の借地権（普通借地権）では、借地人保護の観点から、一度土地を貸したら契約の解除が難しいため、利用価値の高い土地を貸しづらいという課題があった。定期借地権の創設により、手放したくない土地を一定期間貸すことで、有効活用できるようになった。

筆者が、定借マンションの印象を強く持ったのは、2003年に竣工した「銀座タワー」だ。銀座一丁目から徒歩4分という銀座の一等地に、商業施設ではなく分譲マンションが建ち、そこに住めるというのは驚きだった。借地期間50年の定期借地権付きならではのことだ。

土地が所有権のマンションと定期借地権のマンションの違い
（画像：筆者作成）
次ページ定借マンションは2025年に供給が増加する!?
