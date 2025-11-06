｢ピュロ食ベルー｣｢ニャーゴ炒メルッ｣　ノリノリで歌う｢小鳥｣の歌詞が"ちょっと怖い"件　漫画｢ニャーゴとピュロロロ｣（第1集 第8話）

初丸 うげべそ : 漫画家
2025/11/06 7:30
ニャーゴとピュロロロ
『ニャーゴとピュロロロ』©Ugebeso Hatsumaru／小学館

ちょっぴりネガティブだけど、気持ちはとーっても優しい猫のニャーゴと、おしゃべり大好きで好奇心旺盛、バイタリティもりもり小鳥のピュロ。ふたりは同じ家の別々の部屋で生活をしています。

ニャーゴとピュロロロ（1） (ビッグコミックススペシャル)
『ニャーゴとピュロロロ（1）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

だけど、ご主人が出かけたり、目を離したすきに行動力抜群なピュロは、鍵を器用に開錠してケージを脱出!!

ニャーゴのもとへとひとっ飛びしたら、そこからは、完全に2人の時間!!

おしゃべりして、触れ合って、楽しいもふもふ、ふわふわタイムを過ごします。

気持ちがほっこりして、心安らぐ、1匹の猫と1羽の小鳥が織りなす“もふふわ”ショートコミック!!

漫画『ニャーゴとピュロロロ』（小学館）よりお届けします。

初丸 うげべそ 漫画家

はつまる うげべそ / Ugebeso Hatsumaru

2017年、小学館第81回「新人コミック大賞」少年部門 『フロア・ベイビー』で佳作受賞。2018年に「サンデーS」で読切デビュー。2021年『真相は穴の中』で「ビッグコミック増刊」初登場。2022年同誌で『ニャーゴとピュロロロ』連載開始。主な作品に『ちゅんトーク』、『キジバトくん日記』など。

