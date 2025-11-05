傍若無人に見えるけど…｢貫録ある猫｣の"正直な気持ち" 漫画｢ニャーゴとピュロロロ｣（第1集 第7話）

ちょっぴりネガティブだけど、気持ちはとーっても優しい猫のニャーゴと、おしゃべり大好きで好奇心旺盛、バイタリティもりもり小鳥のピュロ。ふたりは同じ家の別々の部屋で生活をしています。

だけど、ご主人が出かけたり、目を離したすきに行動力抜群なピュロは、鍵を器用に開錠してケージを脱出!!

ニャーゴのもとへとひとっ飛びしたら、そこからは、完全に2人の時間!!

おしゃべりして、触れ合って、楽しいもふもふ、ふわふわタイムを過ごします。

気持ちがほっこりして、心安らぐ、1匹の猫と1羽の小鳥が織りなす“もふふわ”ショートコミック!!

漫画『ニャーゴとピュロロロ』（小学館）よりお届けします。

