猫あるある？初めての"おやつ"をあげたときの《強面な猫》のかわいい内心　漫画｢ニャーゴとピュロロロ｣（第1集 第4話）

『ニャーゴとピュロロロ』©Ugebeso Hatsumaru／小学館
ちょっぴりネガティブだけど、気持ちはとーっても優しい猫のニャーゴと、おしゃべり大好きで好奇心旺盛、バイタリティもりもり小鳥のピュロ。ふたりは同じ家の別々の部屋で生活をしています。
『ニャーゴとピュロロロ（1）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
だけど、ご主人が出かけたり、目を離したすきに行動力抜群なピュロは、鍵を器用に開錠してケージを脱出!!
ニャーゴのもとへとひとっ飛びしたら、そこからは、完全に2人の時間!!
おしゃべりして、触れ合って、楽しいもふもふ、ふわふわタイムを過ごします。
気持ちがほっこりして、心安らぐ、1匹の猫と1羽の小鳥が織りなす“もふふわ”ショートコミック!!
漫画『ニャーゴとピュロロロ』（小学館）よりお届けします。
はつまる うげべそ / Ugebeso Hatsumaru
2017年、小学館第81回「新人コミック大賞」少年部門 『フロア・ベイビー』で佳作受賞。2018年に「サンデーS」で読切デビュー。2021年『真相は穴の中』で「ビッグコミック増刊」初登場。2022年同誌で『ニャーゴとピュロロロ』連載開始。主な作品に『ちゅんトーク』、『キジバトくん日記』など。
