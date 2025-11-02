実は｢週末弾丸旅｣が可能なブルネイ！《破格の7つ星ホテル､ヴィラ型ジャングル体験､世界最大級の水上集落》…知られざるアジアの富裕国へ

近年人気が高まっている、アジア圏への旅行。前回は台湾の穴場スポットを紹介したが、今回も“週末弾丸旅”にピッタリな、意外な国を案内したい。

それは、「ブルネイ・ダルサラーム」（以下、ブルネイ）だ。国名を聞いて、どんな国なのか思い浮かべることができる人はほとんどいないのではないだろうか。

実は、ブルネイへは日本から直行便（2025年11月現在、月・水・金・日に運航）もあり、時差と飛行時間が短いため弾丸旅行も可能。安全で旅がしやすく、異国情緒と自然も味わえる超穴場な国なのだ。

実際に、週末に現地1泊の弾丸1人旅を満喫してきた筆者が、ブルネイの魅力について、ほとんど知られていない観光スポットも含めて紹介しよう。

世界に2つだけの｢7つ星ホテル｣も破格！

ブルネイは、東南アジアのボルネオ島に位置し、マレーシア、インドネシアと国土を共有する三重県ほどの小さな国だ。天然資源に恵まれたおかげで、世界有数の富裕国に数えられる。

国民1人当たりのGDPはASEAN内でシンガポールに次いで高く、国民の生活も高水準で安定している。したがって、犯罪率もゼロに近く、世界でもトップクラスの治安のよさを誇る。女性1人でも安心して旅ができるのも特徴だ。

国土の7割を熱帯雨林が占めるため、自然豊かで固有の動植物を見ることもできるうえ、美しいモスクや水上集落など見所もある。しかし、お隣のマレーシアやバリ島を擁するインドネシアが圧倒的に有名だからか、日本での知名度は低く、謎めいた国というイメージを持たれているのが実際のところだろう。