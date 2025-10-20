｢他の番組には出演禁止？｣人気投資家･桐谷さんを縛ったテレビ局に批判の声 過去には料理研究家･リュウジ氏も不満漏らす

日本テレビの人気番組『月曜から夜ふかし』に長年出演してきたプロ棋士・投資家の桐谷広人氏が、同番組のスタッフから「ほかの番組への出演を禁じられていた」とSNS上で明かしたことが波紋を呼んでいる。

桐谷氏は、自転車で街を走り回る独特の生活スタイルや、株主優待を駆使した節約術で注目され、同番組の名物キャラクターの1人だった。

事の発端は、Xでの何気ないやり取りだった。「桐谷さんを発掘したテレビマンはすごい」というほかの人の投稿を受けて、桐谷氏は次のように書き込んだ。

さりげなく書かれた「出演禁止」に世間が反応

「私を発掘したのはカンニング竹山さん。台本を無視して喋ったら“こんな面白い素人は初めてだ”と言ってくださり、『笑っていいとも』などに出してくださいました。夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました（いろいろ出ると視聴率が落ちるとのことで）。」

桐谷氏の本意は、自分を発掘して世に送り出したのが竹山氏であるという事実を伝えることにあったのだろう。しかし世間が注目したのは、むしろ後半の「出演禁止」の部分だった。

「あれほど番組に貢献してきた人が、活動を制限されていたのか」「いまだにそんな慣行が残っているのか」と、驚きや批判の声が相次いだ。

桐谷氏の投稿によると、カンニング竹山のおかげでいくつかの番組に出演したのだが、『月曜から夜ふかし』に出るようになってから、それ以外の番組には出られなくなったということになる。