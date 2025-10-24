｢手術ムリ｣から復活した愛犬。生死を分けたのは奇跡ではなく"飼い主の適切な判断"だった――獣医師の誤診から大切なペットを守る術

動物病院で獣医師から告げられた診断名に、心のどこかで小さな違和感を覚えた経験はないでしょうか。知人のAさんもその1人でした。

1年ほど前、Aさんが飼う8歳の犬ががんと診断され、かかりつけ医からは「手術は勧められない」と言われました。しかし、あきらめきれないAさんはオンラインで腫瘍科の専門医に相談すると、「手術可能」との見解を得ます。結果、手術は無事に成功し、犬は元気を取り戻しました。

かかりつけ医のこのような判断は、単に獣医師の知識や経験不足によって起こるものではなく、背景には多くの要因が潜んでいます。

この記事ではその実態を理解しながら、大切な家族の命を守るために飼い主ができる手段について考えてみたいと思います。

動物を診ることの難しさとは？

獣医師による診断が、常に完璧とは限りません。ただ、診断ミスを個々の獣医師の力量に帰するのではなく、システム全体の問題として理解することが、私たち飼い主がより賢明な選択をするための第一歩となります。

診断の最大の難しさは、患者である動物が自らの症状を言葉で伝えられない点にあります。