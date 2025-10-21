完璧な料理を求める彼氏と､好かれるため努力する彼女ーー。ドラマ｢じゃあ､あんたが作ってみろよ｣に見る"家事シェアの現在地"

10月7日に始まった連続ドラマ、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）は、「逃げるは恥だが役に立つ」以降、定番化した感があるTBSの火曜の「家事ドラマ枠」での放送だ。

谷口菜津子のマンガが原作。「化石みたいな人」と揶揄されるほど昭和的な価値観を持つ海老原勝男（竹内涼真）と、一緒に大学のミス＆ミスターコンテストで優勝した山岸鮎美（夏帆）のカップルが別れ、再出発する物語だ。料理と恋を巡り、勝男と鮎美の視点を交互に描きながら物語が進行する。

初回の世帯視聴率は6.3％だが、2回目は7.0％と上昇。また、TVerでの第2話再生回数は10月第2週の配信番組中総合4位と好調だ。今後話題を集め、さらに人気が高まっていきそうな作品である。

そこで、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」を通して、家事シェアの今後を占ってみたい（一部、ネタバレを含みます）。

悪気なく一言「全体的におかずが茶色すぎ」

衛生機器メーカーに勤める勝男は、好青年を自覚する男性だが、大手商社の受付業務をこなしながら家事も完璧な鮎美の料理に、毎度ダメ出しをしてきた。

例えばサバの味噌煮、厚揚げとネギの味噌汁、レンコンのきんぴら、ヒジキ煮が並ぶ食事。

勝男は「うん！おいしい。サバの味噌煮も臭みがないし、栄養のバランスがいいね。厚揚げはホッとする味で最高。でも、強いて言えば全体的におかずが茶色すぎるかな」と上から目線で査定。

鮎美が謝ると「あ、でも謝らないで。これは鮎美がもっと上を目指せるって意味でのアドバイス」とニコニコしながら言う。