【高市トレードいつまで続く？】市場関係者の誤解/アベノミクスの継承者なのか/株式市場が「好感」の理由/“高市トレード”で注目のテーマ/新首相が高市氏ではない確率/高市氏への“苦言”【ニュース解説】

10月4日の自民党総裁選で高市早苗総裁が誕生した。新総裁が唱える積極財政などへの期待から株高が進み、日経平均株価は一時4万8000円を上回った。ところが、公明党の連立離脱や米中貿易摩擦の再燃も伝わり、先行きの不透明感は増している。“高市トレード”は終わったのか。今後の日本株市場の動きはどうなるのか。和キャピタル取締役運用本部部長の村松一之氏に話を聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:55 本編スタート

01:23 総裁選後の株式市場

04:37 米中対立の再燃懸念は？

06:33 “高市トレード”は終わったのか

10:56 高市総裁の成長戦略の柱は？

15:50 日経平均株価5万円の時期

18:17 “高市トレード”が抱えるリスク

23:53 高市氏が首相にならない場合の懸念

【出演者】

村松 一之（むらまつ・かずゆき）

和キャピタル 取締役 運用本部部長／フォーライクス 代表

1996年、静岡銀行入行。2年半の支店勤務後、資金証券部に配属。以降、2年間の法人部以外は米ニューヨーク支店などで市場関連業務に従事。2017年8月、和キャピタル入社。2021年3月から現職。テレビ東京「Newsモーニングサテライト」のレギュラーコメンテーター。

中山 一貴（なかやま・かずき）

東洋経済編集部

