【ソフトバンクGの新局面】ロボット世界大手を傘下に／AIだけじゃない孫会長のターゲット／「産業の自動化」という壮大なビジョン／フィジカルAIの潮流／孫会長「次の一手」は？【ニュース解説】

2025/10/17 19:00
10月8日、ソフトバンクグループがスイス企業・ABBのロボット事業を約8000億円で買収すると発表した。ABBは産業用ロボットの市場において、日本のファナックや安川電機と並び、世界4強の一角を占める。孫正義会長がAIに熱を上げ、データセンター計画やOpenAIへの追加出資に巨額を投じる方針のソフトバンクグループ。ロボットにも手を伸ばす狙いを、森田宗一郎記者と山下美沙記者が解説する。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:51　本編スタート
01:41　なぜロボット事業を買収するのか
05:04　スイスの「ABB」とはどんな会社か
07:40　“文脈のあるM&A”とは？
16:42　AI×フィジカルの注目度
21:16　今回の買収で野望の“パーツ”は揃う？
28:25　孫会長「次の一手」は？

【出演者】
森田 宗一郎（もりた・そういちろう）
東洋経済 記者

山下 美沙 （やました・みさ）
東洋経済 記者

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン 動画編集長

撮影・編集：昼間將太、伊藤賢、田中険人、秋葉俊祐

サムネイル内写真：風間仁一郎

※動画内のデータは収録時点（2025年10月14日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

