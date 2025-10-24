｢子育て卒業後｣ミニバンの次は何に乗る？ 調査データから読み解く50代以降のクルマ選び

子育て世代が選ぶクルマの定番といえば、ミニバンだ。しかし、子どもが成長して家族で出かける機会が減ってきたり、あるいは子どもが独り立ちしたりすると、ミニバンの広大な空間や乗車人数を持て余すようになってくる。

こうした、いわゆる“子育て卒業”のタイミングを迎えた人は、ミニバンの次にどんなクルマを選ぶのだろうか。今回は、子育てを卒業した人たちが、どのような車をどんな価値観で選択しているのかを分析する。

＜分析対象条件＞

・2020年以降に新車を購入した

・今回、購入したクルマのボディタイプは不問

・1つ前のクルマが「ミドルサイズ以上のミニバン」である

※具体的には「ヴォクシー」「ステップワゴン」以上で、コンパクトミニバンの「シエンタ」や「フリード」は含めない

＜サンプル数＞

20代：386名、30代：2388名、40代：6895名、50代：6930名、60代：3131名、70代以上：616名

データは市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」を使用する

「子育て卒業層」とは何歳代か？

「子育て卒業層」は、実際のところどれぐらいの年齢になるのだろうか。決まった定義はないため、分析を進めるにあたり、今回のデータから定義をしておきたい。

「子どもの有無」のデータから、子育て卒業層となる「子どもはいるが同居していない」を見てみると、40代までは5％に届かないが、50代で19％と増えており、60代になると46％と一気に増加する。

一口に子どもといっても、未就学児や小学生と高校生や社会人では、ライフスタイルは大きく違う。高校生以上になれば、親と一緒にクルマで出かける頻度は自然と下がってくるものだ。それとともに、ミニバンに乗り続ける必要性も減少する。

そこで、「同居している子どもの年齢」を確認してみた。兄弟姉妹が複数いる場合、親が一緒に移動することが多いのは年下の子どもになるので、末子学齢のデータを紹介する。