【1050CVのフラッグシップスーパースポーツ】フェラーリの最新作｢849テスタロッサ｣がBEVではなく､PHEVとしてエンジンを残した意図

フェラーリの新型車「849テスタロッサ」が2025年9月中旬にミラノで発表された直後、東京でのお披露目となった。

プラグインハイブリッドのパワートレインをミドシップに搭載した全輪駆動で、これまでの「SF90ストラダーレ」と主要パーツを共用しながら性能はさらに向上。1000馬力を超えるパワーでもって、フェラーリはどこへ向かおうというのか。

発表にあわせて来日したプロダクトマーケティングマネージャーのマルコ・スペソット氏へのインタビューを交えて、製品戦略をチェックしてみた。

フラッグシップスーパースポーツ「849テスタロッサ」

849テスタロッサは、先に触れたとおり、性能でフェラーリのトップモデルだったSF90ストラダーレの後継車。3990cc V型8気筒エンジンに、プラグインハイブリッドシステムを組み合わせ、システム最高出力は1050CV（772kW）に達する。SF90ストラダーレより50CV増しだ。

東京で行われたメディア向け発表会に登場した実車は、黄色系の専用色で一際大きな存在感を放っていた。

ボディ同色の巨大なチンスポイラー、リアセクションの空気取り入れ口に冷却気を導くドアの大胆な造型。そして1970年に発表されたレーシングマシン「512S」からインスパイアされたという「ツインテール」デザイン。849テスタロッサの見どころは多い。