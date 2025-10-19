大谷翔平の｢打球速度190キロ｣を超える日本の選手は現れるのか…？ ソニーやコナミと共同開発したプロ野球速報アプリ｢NPB＋｣の凄み

甲子園の高校野球は「準々決勝が一番面白い」と言われる。勝ち進んできた実力伯仲の有力校の熱戦が見られるからだ。プロ野球で言えば、CS（クライマックスシリーズ）がそれではないかと思う。長いペナントレースを戦い、Aクラス（3位以上）でフィニッシュしたチームが総力をかけて戦う。

今季のCSも熱戦続きで、特にCSファーストステージ、DeNA対巨人の2回戦は、延長戦に入ってから逆転劇が起こるドラマティックな展開だった。

高精度カメラの画像をもとに選手データを表示

筆者はテレビとネットでこれを観戦したが「新兵器」を入手した。10月10日にリリースされた「NPB＋」だ。球場に設置された高精度カメラ「ホークアイ」の画像をもとに、投手の球速、回転数、タテヨコの変化、打者の打球速度、飛距離、スイングスピード、打球角度などが瞬時に表示される。

日本野球機構（NPB）とプロ野球12球団が共同出資する株式会社NPBエンタープライズ、コナミデジタルエンタテインメント、「ホークアイ」のメーカーを傘下に持つソニーの3社が期間限定でテスト配信した。

これにより、MLBの公式サイトで日々の試合の模様をオンタイムで伝える「Gameday」に近いデータが一挙に見ることができるようになった。「Gameday」で表示されているデータは野球の統計学「セイバーメトリクス」全盛のMLBでは選手の能力を表す最重要のデータとされる。MLBの野球を見慣れたファンからも「こんなすごいアプリが無料でダウンロードできるとは」と喜びの声が上がっている。