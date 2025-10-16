【5つ星ホテルで開催、ベイカレの内定式を独自取材】新卒採用はアクセンチュア超え？/株価は上場から100倍に/ベイカレコンサルの“稼ぎ”は「ビッグ4」と同等/大量採用は止まらない？/AI進化で業界に異変

日系総合コンサルティング大手のベイカレントが急成長を遂げている。9月1日には都内”５つ星ホテル”で約800人の新卒内定式を実施。新卒採用を年々増やしており、その規模は競合のアクセンチュアを超えたとみられる。ベイカレントの幹部によると「供給が追いつかない」というほど需要が爆増している。コンサル市場に今、何が起きているのか。二階堂遼馬記者が解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:42 本編スタート

01:16 コンサル業界に起きている“異変”

01:43 ベイカレント内定式に独自潜入

02:43 ベイカレント内定者の声

03:49 国内の新卒採用規模との比較

05:12 ベイカレントの業績動向

06:34 コンサル業界の市場規模は

09:35 新入社員800人が即戦力になるか?

11:03 ベイカレントの人月単価は?

12:44 大手コンサルからの評判

15:35 なぜ学生にコンサルが人気?

18:17 学生が「ベイカレント」を選ぶ理由

20:03 ベイカレント 大量採用のリスクは?

24:09 “コンサル業界”はどう変わる?

25:49 まとめ

【出演者】

二階堂 遼馬（にかいどう・りょうま）

東洋経済 記者

産業担当や「週刊東洋経済」編集部の大型特集を歴任

2020～21年に米国留学

直近では「崖っぷちのDX」「進撃のアクセンチュア」「上場企業クライシス」などを取りまとめた。

▼記者の最新記事はこちら▼

https://toyokeizai.net/articles/-/909195

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン 動画編集長

撮影・編集：田中険人、 昼間將太

※動画内のデータは収録時点（2025年10月10日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

