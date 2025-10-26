｢賭け麻雀が合法化｣→｢企業が次々､接待麻雀を採用？｣ 日本企業に起きた驚く事態…漫画『接待麻雀課』（第1話）

※通報しないでください。この賭け麻雀、合法です。

「賭け麻雀は認知症予防になる」との研究報告を基に、賭け麻雀が合法化された世界で、企業戦士たちが社運を懸け、麻雀バトルを繰り広げていた――！

躍進中の新興ゼネコン「風海建設」。クリーンな見積もりとホワイトな労働環境は表向きで、躍進の真の原動力は「接待麻雀課」にあるという。

その風海建設に入社した、新入社員・スズメは、「接待麻雀課」に配属される。

そこでは、ゼネコンの命綱とも言える入札を有利に進めるため、正々堂々、真剣勝負で負けにいく。単純に勝利を目指す麻雀では得られない、最高精度の読みと判断力の戦い――。

小説家・新川帆立氏の『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』（集英社刊）収録の『接待麻雀士』から生まれた近未来ビジネスサスペンス！

脳を震わす＜接待麻雀＞開局!!

著者フォローすると、奥山 響介さん・後藤 悠太さん・新川 帆立さんの最新記事をメールでお知らせします。

奥山 響介 マンガ原作者 著者フォロー 著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。 おくやま きょうすけ / Kyosuke Okuyama マンガ原作者。『接待麻雀課』原作担当。 この著者の記事一覧はこちら

後藤 悠太 マンガ家 著者フォロー 著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。 ごとう ゆうた / Yuta Goto マンガ家。2020年、読み切り『DRESS』が「モーニング・ツー」に掲載。2021年、『鑑定眼 もっとも高価な死に方』で連載デビュー。『接待麻雀課』作画担当。 この著者の記事一覧はこちら