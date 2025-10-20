健康情報のウソ･ホント！｢なんだか体調が優れない｣原因は体温調節の機能不全？

「100％」「勝つ」「消える」には要注意

スマートフォン1つでインターネットにつながり、世界中のさまざまな情報にアクセスできる現代において、論文だけが根拠でないとなると、「いったい、何を信用したらいいの?」となる人も多いでしょう。

ネットの情報も玉石混淆ですので、相当慎重に確認していくことが大事です。

まず、「がんが消えた」のような誇大広告的なものは、1回立ち止まってみる必要があります。なぜなら100％効果があるものは存在しないからです。

がんの患者さんにとっては、藁にもすがる思いなのも理解できますが、「100％」「必ず」「死滅」「勝つ」「消える」というように表現が断定的なものや、強い言葉を使っている広告は、効果が誇張されている可能性もあります。

ただし私は、民間療法（代替療法、代替医療）についてはなから否定的な立場ではありません。

たとえば、がんの療法には「断食をする」「にんじんジュースを飲む」「ショウガで身体を温める」「酵素風呂に入る」といったものもあり、中には医師が提唱しているものもあります。