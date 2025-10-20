50歳で早期退職し起業､彼女の人生観を変えた｢ひとり暮らし｣。《60歳からは新しいステージへ》｢私はいつも幸せ｣と答えられる暮らしがしたい

蜂谷 智子 : ライター・編集者　編集プロダクションAsuamu主宰
2025/10/20 5:45
ヨシダさんのお部屋
40歳で新築マンションを購入。しかし今後の人生を考え、引っ越しを考えているという（撮影：今井康一）
ひとり暮らしの部屋には、その人の生き方が反映される。どんな理由でその住まいを選び、どんな思いで空間を整えたのか。そこには、人それぞれの暮らしの哲学が隠れている。連載『だから、ひとり暮らし』では、そんな問いを手がかりに、住人たちの人生に触れていく。

今回登場するのは、快眠コンシェルジュのヨシダヨウコさん（59歳）。

28年間にわたり出版業界でキャリアを積んだのち、50歳で会社の早期退職制度を利用して独立。「眠り」を軸に、企業や自治体で研修やセミナーを開いたり、個人相談や執筆を行ったりしている。

40歳で購入した横浜のマンションは、彼女にとって大切な拠点であり、暮らしの心地よさを育ててきた場所だ。しかし、いま節目の年齢を迎える前に、引っ越しを考えているという。

若くして部長職を経験し「暮らし」は後回しに

「20歳になるときからひとり暮らしを始めました。それからずっと30代は祖師ヶ谷大蔵（東京都世田谷区）に住んでいましたね。会社に近くて便利でしたから、引っ越しするにも同じ区内を選んでいたくらいです」（ヨシダヨウコさん 以下の発言すべて）

だから、ひとり暮らし
祖師ヶ谷大蔵での暮らしは、働き盛りの彼女にとって「便利さ」がすべてだった。駅前の商店街はにぎやかで、安いスーパーもあり、生活に困ることはなかった。

「朝家を出て夜遅くに帰る生活だから、寝られればいいって思っていました。そう思えたのは、30代は仕事が楽しくて仕方がなかったからです。新しいことをやらせてもらえたし、経済的にもようやく安定してきました。

30代で部長職も経験しました。ただ今になって思うと、肩書は会社の中での呼び名にすぎないですね。

その後、頻繁に部署異動した時期もありましたし、肩書があると裁量が増えてやりたいことがやれる一方、組織のなかでコントロールされる側面もあります。大切なのは肩書よりも、“誰と、何をやるか”じゃないでしょうか」

