｢首から上だけ汗だくになる｣｢めまいがひどい｣ 更年期に悩まされる《40代女性たち》のリアル 漫画｢縁もゆかりも｣（第3集 第18話）

「シングルマザーになる」という大きな決断をしたばかりの主人公・瑠璃（ルリ）は43歳。

思春期の一人息子を連れて移り住んだのは、長らく帰っていなかった故郷の地方都市。

年老いた母に迎えられ、高校卒業以来となる実家での新しい暮らしが始まることに――。

不安いっぱいで迎えた久方ぶりの“地元”は心許せる場所？ それとも針のムシロ……？ 『うさぎドロップ』の作者が贈る、女性たちへの応援歌！

漫画『縁もゆかりも』（小学館）より抜粋してご紹介します。

