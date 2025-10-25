｢妊娠初期のような抗えない感じの眠気…！｣　43歳女性が《不快で異常な眠気》に襲われた想定外の理由　漫画｢縁もゆかりも｣（第3集 第17話）

宇仁田 ゆみ : 漫画家
2025/10/25 7:00
『縁もゆかりも』
『縁もゆかりも』©Yumi Unita／小学館

「シングルマザーになる」という大きな決断をしたばかりの主人公・瑠璃（ルリ）は43歳。

縁もゆかりも（3） (ビッグコミックス)
『縁もゆかりも（3）（ビッグコミックス）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

思春期の一人息子を連れて移り住んだのは、長らく帰っていなかった故郷の地方都市。

年老いた母に迎えられ、高校卒業以来となる実家での新しい暮らしが始まることに――。

不安いっぱいで迎えた久方ぶりの“地元”は心許せる場所？ それとも針のムシロ……？ 『うさぎドロップ』の作者が贈る、女性たちへの応援歌！

漫画『縁もゆかりも』（小学館）より抜粋してご紹介します。

宇仁田 ゆみ 漫画家

うにた ゆみ / Yumi Unita

1972年三重県生まれ。98年ヤングアニマル（白泉社）にて「VOICE」でデビュー。以降、青年誌、女性誌を中心に活躍。代表作にアニメ化もヒットした「うさぎドロップ」、アニメーターの仕事ぶりを綴る「パラパラデイズ」などがある。結婚や家族愛をテーマに据えることが多い。

