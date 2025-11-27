会社もチームも変える！｢"ワイガヤ"活動｣4つのポイント【専門家が解説】

「サラリーマンに新規事業なんてできるわけがない」かつてよく囁かれたと意見は、いまではすっかり影をひそめ、多くの企業から「新規事業」が続々と生まれている。

ただ、新規事業は生まれるものの「大きなビジネスにならない」「人は育つが、育った人ほど辞めてしまう」など「次なる課題」に直面している企業は少なくない。

230以上の日本を代表する企業の新規事業を支援し、累計2万3000を超えるプロジェクトの創出に関わってきてきた「新規事業のプロ」である麻生要一氏が、この度、6年ぶりの新著『新規事業の経営論』を上梓した。 これまでにし、に関わってきてきたである麻生要一氏が、この度、6年ぶりの新著を上梓した。

「1→100に必要な全仕組み」をはじめ、新規事業のすべてを書いた決定版である同書は、発売前に増刷が決まるなど、早くも話題を呼んでいる。

その麻生氏が「会社を変える『ワイガヤ活動』4つのポイント」について解説する。

新規事業の主役は、いつだって「自社の社員」

新規事業の主役は、いつだってそのリーダーとなる「自社の社員」でしかありません。

原体験化を超えて熱狂的に顧客課題に向き合う「新規事業をつくる人」をどうつくるか。それが一丁目一番地です。

その点で、まずは「ゼロマエ」の段階から施策を講じる必要があります。

よく耕されたよい土の上にしか実がならないように、新規事業経営における土壌づくりとしての風土・機運醸成は最も重要な活動です。

新規事業経営における「社内のゼロマエ」、つまり風土・機運醸成のための有効な手段は、「ワイガヤ活動」を推進することにあります。