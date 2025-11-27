会社もチームも変える！｢"ワイガヤ"活動｣4つのポイント【専門家が解説】

✎ 1〜 ✎ 3 ✎ 4 ✎ 5 ✎ 6
麻生 要一 : 『新規事業の経営論』著者・アルファドライブ代表取締役社長兼CEO
2025/11/27 9:15
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
新規事業の経営論
経営者が率先し、意識的に「ワイガヤの場づくり」をする必要があります （写真：sandclock／PIXTA）
「サラリーマンに新規事業なんてできるわけがない」かつてよく囁かれたと意見は、いまではすっかり影をひそめ、多くの企業から「新規事業」が続々と生まれている
ただ、新規事業は生まれるものの「大きなビジネスにならない」「人は育つが、育った人ほど辞めてしまう」など「次なる課題」に直面している企業は少なくない。
これまでに230以上の日本を代表する企業の新規事業を支援し、累計2万3000を超えるプロジェクトの創出に関わってきてきた「新規事業のプロ」である麻生要一氏が、この度、6年ぶりの新著新規事業の経営論を上梓した。
「1→100に必要な全仕組み」をはじめ、新規事業のすべてを書いた決定版である同書は、発売前に増刷が決まるなど、早くも話題を呼んでいる。
その麻生氏が「会社を変える『ワイガヤ活動』4つのポイント」について解説する。

新規事業の主役は、いつだって「自社の社員」

『新規事業の経営論: 100億円超の事業をつくる18のシステム』
『新規事業の経営論: 100億円超の事業をつくる18のシステム』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

新規事業の主役は、いつだってそのリーダーとなる「自社の社員」でしかありません。

原体験化を超えて熱狂的に顧客課題に向き合う「新規事業をつくる人」をどうつくるか。それが一丁目一番地です。

その点で、まずは「ゼロマエ」の段階から施策を講じる必要があります。

よく耕されたよい土の上にしか実がならないように、新規事業経営における土壌づくりとしての風土・機運醸成は最も重要な活動です。

新規事業経営における「社内のゼロマエ」、つまり風土・機運醸成のための有効な手段は、「ワイガヤ活動」を推進することにあります。

次ページ「ワイガヤの場づくり」は土壌形成において重要な施策
関連記事
特集一覧
サステナ担当者が知っておきたい投資家視点の企業価値向上
新着あり
JR九州 本気の改革
新着あり
グローバル日立の野望
新着あり
マンション誘導――管理組合に「潜入」する者たちの正体
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事