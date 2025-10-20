米国株｢高配当銘柄｣トップ50をランキング。1位は利回り8％超で､7%台が続々上位に。50年以上の連続増配銘柄も複数ランクイン

レアアースをめぐる米中対立を機に、乱高下する株式市場。先の見えない市場だからこそ、頼りになるのが「高配当銘柄」だ。

配当利回りの高い銘柄は、市場下落時に下がりにくく、配当収入も得られるといった特徴がある。米国株は年4回の配当や大規模な自己株買いなど、株主還元に積極的な銘柄が多い。FRB（連邦準備制度理事会）による利下げ局面では、下がる市場金利を受けて高配当利回りの魅力がより高まる。

GAFAM（グーグル親会社のアルファベット＜GOOGL＞、アップル＜AAPL＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞、アマゾン・ドットコム＜AMZN＞、マイクロソフト＜MSFT＞）ではすでに配当済みのアップル、マイクロソフトに加えてアルファベットとメタ・プラットフォームズが2024年12月期から、顧客情報管理ソフトウェア世界首位のセールスフォース（CRM）が25年1月期から配当を始めるなど、株主還元の流れは強い。

10月20日（月）発売の『米国会社四季報』2025年秋冬号は、アメリカ株式市場に上場する主要銘柄について、配当利回りの高い順にランキングを作成。算定の基となる配当や株価は25年10月10日時点。対象は『米国会社四季報』25年春夏号の掲載銘柄だ。

業績拡大から株価も上昇

1位はブラジル大手銀のブラデスコ銀行（BBD）。今25年12月期の業績拡大予想とともに、年明けから株価が上昇している。足元では少し調整しているものの、トランプ政権の対ブラジル関税が発表された7月末以降も株価は伸長。今期配当利回りは8.59％だ。