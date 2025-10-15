｢NHK ONE｣騒動で露見した《公共放送》が抱える矛盾､NHKに再び質問を送ってみたら回答書が"ツッコミどころ満載"だった

10月1日に鳴り物入りでスタートしたNHKの新たなネットサービス「NHK ONE」。開始直後にGmailなど一部のメールアドレスでアカウントが登録できずに困っていたら、登録しなくても利用できたことは10月3日の配信記事（SNSでは｢どんだけポンコツなん？｣と怒り心頭､新サービス《NHK ONE》がスタート当日に生み出した阿鼻叫喚の"意外すぎる顛末"）で紹介した。

その後、さすがに「登録できない」との声は聞こえなくなったが、いろいろと別の疑問が新たに湧いてきた。今回はこれらについて論じてみたい。

前回と微妙に異なる「登録のお願い」

その後も私はアカウント登録せずに「NHK ONE」を利用しているが、テレビで「NHKプラス」のアプリを開くと、次のような表示が画面の右半分に出てきた。

前にも出てきた「登録のお願い」だが、よく見ると少し違う。前回の記事でも画像をお見せしたが、以前は「次へ」「ログイン」と並んでいたボタンが、今回は「登録に進む」「ログイン」に変わっていた。

前回は「次へ」を押すとそのまま利用できたのだが、いよいよ登録しないと利用できなくなったかと思った。ところがよくよく見ると、下のほうに「あとで登録する」と、ボタンの枠もなしに小さく表示されている。これを押すと、結局は登録せずに利用できた。