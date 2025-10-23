夕方のイライラ､焦燥感､すべて血糖の乱れが原因？ 体のメカニズムを知れば､感情のコントロールはもっと楽になる

「今日、朝ごはん抜いてないですか？」

「寝不足？ 真夜中に起きることが多くないですか？」

言われた相手は目を丸くして「なんでわかるんですか？」と驚く。

小池雅美医師は相手の見た目から、体の状態を言い当ててしまう特技を持つ。

その根拠となるのは無論、霊感の類いではなく、漢方・栄養療法のみならず、各種統合医療を通じて培ってきた豊富な経験にある。その人の顔貌、姿勢などから患者の栄養状態を言い当てる洞察力と血液データの読解力を駆使し、多くの患者を改善に導いてきた。

「気分や集中力は血糖値の影響を強く受けています。だからこそ、血糖を安定させることは、ビジネスパーソンにとって『体調管理』を超えた戦略的スキルとなりえます。またそれを逆手にとれば、仕事の成功や人間関係にも使うことができます」と小池氏。本稿では「気分と血糖値の関係」について語る。

「こんな企画書が通ると思ってるのか！」

午後4時、K社のオフィスではU課長の怒号が響き渡ります。怒られているのは入社5年めのOさん。

課の部下たちは「また始まったよ」といわんばかりにお互いに目配せをしています。

なぜ夕方4時になると不機嫌になるのか

U課長は45歳。普段は仕事熱心で面倒見もよいのですが、時々カッとなって部下を怒鳴り散らすのが玉にキズ。いつスイッチが入るのかわからないので、周囲は辟易しています。

このU課長のような存在、実はあちらこちらの会社にもいるのではないでしょうか。

そういう人をちょっと観察してみてください。夕方など「決まった時間帯」に機嫌が悪くなったり、イライラしていることが多いはずです。