【暴落はチャンス！億り人になる3カ条】企業が出す1次情報を丹念に確認／「いいと思っていたけど買ってない」は意味がない／暴落時の自分の行動をメモ／AIへの投資を慎重にすべき理由【熱闘！投資園】

元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは個人投資家の長期株式投資さん【後編】です。

前編https://www.youtube.com/watch?v=Hs26nTMm3YQ

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:34 本編開始

01:04 億り人になる3カ条

06:32 AI関連の銘柄に投資する際の注意点

12:55 kenmoが贈る投資の格言

14:49 今日のPoint

14:56 対談を終えて…

撮影・編集 : 革新スタジオTOKYO（滝祐夏・岡崎司・立松龍介・高橋良太）

【出演者】

kenmo（けんも）

1982年愛知県生まれ。大阪大学大学院情報科学研究科修了後、東証一部（現・東証プライム）上場のメーカーに研究員として就職。2011年に4年間で貯めた元手300万円から株式投資を始め、追加資金の投入なしに、会社員を続けながらわずか5年で資産1億円を達成。現在は、約３億円を運用している。2018年個人投資家同士の情報交換を目的とした「湘南投資勉強会」を設立。2023年に中小企業診断士の資格を取得。15年間勤めた会社を辞め、IR支援や企業コンサルティングを行うための法人を設立。現在は株式投資のかたわら、講演活動や、数多くの企業のIR説明会を主催している。

上重 聡（かみしげ・さとし）

1980年生まれ、大阪府出身。立教大学卒。PL学園時代にはエースとして春夏連続甲子園に出場し、春はベスト4、夏はベスト8の成績を収める。敗れた相手はともに松坂大輔を擁する横浜高校で、夏の“延長17回の死闘”は球史に刻まれる名勝負として知られる。立教大学に進学後は、東京六大学リーグで史上2人目となる完全試合を達成。2003年日本テレビ入社。2024年からフリーに

藤尾 明彦（ふじお・あきひこ）

東洋経済オンライン編集長

『週刊東洋経済』『会社四季報オンライン』『会社四季報』などの編集を経て、『東洋経済オンライン』編集長。健康オタクでランニングが趣味。心身統一合気道2段。

※動画内のデータは収録時点（2025年7月）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

