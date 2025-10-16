劇場版《チェンソーマン》が｢興収100億円超え｣も現実味を帯びるワケ。《レゼ篇》が｢女性ファン｣や｢初見層｣の心を掴む理由を解説！

武井 保之 : ライター
2025/10/16 7:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
チェンソーマン
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の好調が続いてる。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』や『国宝』『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』に続き、今年4本目の“興収100億円超え映画”になれるかに注目が集まる（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が躍進を遂げている。

最新の週末映画動員ランキング（10月10日〜10月12日）では、4週連続となる1位を獲得。興収は54億円を突破し、今年4本目となる100億円超えに向けて順調に興収を伸ばしている。

原作は『週刊少年ジャンプ』（集英社）発の戦闘アクション系漫画であり、テレビアニメを経たシリーズ初の劇場版となる本作。コアファンは男性が多いであろうバトル系の作品だが、SNSのリアクションを見ると、ファンの裾野が女性層に広がっていることがうかがえる。

100億円超えが続く『ジャンプ』発の劇場版アニメ

これまでの興収を振り返ると、公開初週で12.5億円（動員80.7万人）の好スタートとなり、公開11日間で30億円（動員200万人）を突破。

公開17日間で43億円（288万人）、最新の公開24日間で54億円（355万人）となり、公開4週目でなお前週から10億円強を上積みする勢いを維持している。いよいよ100億円超えが現実味を帯びてきた。

デンジとレゼ
デンジとレゼが会うシーンの映像は特徴的だ© 2025 M/CSMP ©TF/S
【画像7枚】ど迫力の戦闘シーンなど“圧巻の映像美”を誇る劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の雰囲気はこんな感じ！
次ページ興収100億円超えは何月に達成できるのか
関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
防衛産業の熱波
ミネベアミツミvs.ヤゲオ　芝浦電子TOBの攻防
大解剖　新章NTT
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事