劇場版《チェンソーマン》が｢興収100億円超え｣も現実味を帯びるワケ。《レゼ篇》が｢女性ファン｣や｢初見層｣の心を掴む理由を解説！

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が躍進を遂げている。

最新の週末映画動員ランキング（10月10日〜10月12日）では、4週連続となる1位を獲得。興収は54億円を突破し、今年4本目となる100億円超えに向けて順調に興収を伸ばしている。

原作は『週刊少年ジャンプ』（集英社）発の戦闘アクション系漫画であり、テレビアニメを経たシリーズ初の劇場版となる本作。コアファンは男性が多いであろうバトル系の作品だが、SNSのリアクションを見ると、ファンの裾野が女性層に広がっていることがうかがえる。

100億円超えが続く『ジャンプ』発の劇場版アニメ

これまでの興収を振り返ると、公開初週で12.5億円（動員80.7万人）の好スタートとなり、公開11日間で30億円（動員200万人）を突破。

公開17日間で43億円（288万人）、最新の公開24日間で54億円（355万人）となり、公開4週目でなお前週から10億円強を上積みする勢いを維持している。いよいよ100億円超えが現実味を帯びてきた。