SNSには"自己満カード"との声もあるが… 年会費10万円･国内初のビザ最上位ランク｢三井住友カード Visa Infinite｣はどんな人なら向いているか

三井住友カードが9月30日に発行を開始した「三井住友カード Visa Infinite（ビザ・インフィニット）」。一般申し込み可能なカードとしてビザ最上位の「Infiniteランク」のカードが登場するのは、国内初となる。

ただ、SNS上では「自己満カード以上のメリットを見出だせなかった」といった微妙な反応も散見される。はたして、どんな人なら向いているクレジットカードなのか、考えてみたい。

「経済価値」と「体験価値」の両方を追求

まず、このクレカの基本スペックから整理していこう。年会費は9万9000円（税込、以下同）。ポイント還元率は基本1％で、対象のコンビニ・飲食店で最大20％になる。

具体的には、対象となるコンビニや飲食店でスマートフォンのタッチ決済で支払うことで通常7％還元、「Vポイントアッププログラム」などの条件を達成することで最大20％のポイント還元が得られる。

ほかにも、SBI証券の投資信託のクレカ積み立てを「Visa Infinite」で行うことで最大4％分のVポイントが還元されるサービスもある。

三井住友カードは、ポイント特化型プラチナカードの「プラチナプリファード」（年会費3万3000円）や最上位の「プラチナ」（同5万5000円）を発行している。同社によると、「Visa Infinite」はそれらの「経済価値」と「体験価値」の両方を追求したものだという。

ポイント還元率1％であれば一般的に「高還元カード」とされるが、年会費が高いカードの中にはさらに還元率が高くなるものも多い。では、「Visa Infinite」が追求した「経済価値」とはどんなものなのか。