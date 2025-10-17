｢ルンバ失速で急変！｣ 中国勢が席巻する≪ロボット掃除機≫市場　段差8cmを乗り越える"神機能"も

近年、ロボット掃除機市場に変化の兆しが見えている。きっかけはiRobotが率いるルンバの失速と中国メーカーの台頭だ。中国メーカーは、Roborock、ECOVACSの2大勢力を筆頭に、AnkerやNarwal（ナーワル）など、多くのメーカーが日本国内でも展開している。

そんな中で、世界5位のロボット掃除機メーカーである、Dreame（ドリーミー）が新型のロボット掃除機を発表。メディア向けの製品説明会を開催した。普及率の伸びが鈍化し、飽和気味にも見える国内のロボット掃除機市場においてDreameは存在感を示せるのか。新モデルの詳細をチェックしつつ、ロボット掃除機市場を分析した。

ダイソンを超えるデジタルモーターを開発する技術集団

Dreameは2017年に創業した新しい会社で、元々は、精華大学内の航空力学研究組織としてスタートしている。従業員の7割がエンジニアで高い技術力を保有し、24年にはダイソンのデジタルモーターを超える20万回転の高速デジタルモーターの開発に世界で初めて成功している。