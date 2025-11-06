ガチガチの身体は骨格のゆがみが原因→心身の不調を解消する｢自律神経の通り道｣の整え方

久手堅 司 : せたがや内科・神経内科クリニック院長
2025/11/06 5:30
縮小
リラックスする女性
心身をリラックスさせるためには、ストレッチが効果的。まずは姿勢のゆがみをチェックするところから始めましょう（写真：mits／PIXTA）
この記事の画像を見る(4枚)
なかなか改善しない「なんとなくの不調」。
それは決して「やる気がないから」「メンタルが弱いから」ではありません。
多くの方が不調の原因を「自律神経の乱れ」と考え、食事や運動、入浴などさまざまな方法を試していますが、なかなか改善しないのは、不調の原因が「自律神経だけ」ではないからです。
本当に心身の不調を根本から改善し「なんとなくしんどい毎日」から抜け出すには、「自律神経」「気象（気圧・湿度・気温など）」「骨格（姿勢）」という3つの要因を同時に見ていく必要があります。
これらは相互に関係しているため、どれか一つだけを整えても、残りが乱れていれば不調は長引いてしまいます。
自律神経 これ1冊ですべて整える』では、せたがや内科・神経内科クリニック院長の久手堅司氏が、これら3つの要因を無理なく整える方法をわかりやすく紹介しています。
以下では、その久手堅先生が、『ニュートラルポジション』について解説します。

心も身体も「ニュートラル」が大事

ニュートラル」という言葉を聞いたことがあるでしょうか？

『自律神経 これ1冊ですべて整える』
『自律神経 これ1冊ですべて整える』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

私はよく、ニュートラルな状態、姿勢に関してはニュートラルポジション、という言葉を使います。ニュートラルとは、直訳すると、「中立の・偏りのない」といった意味です。私たちの心身の状態を表す場合は、自然体、心が穏やかな状態、自分にとって楽な状態を指します。

不調でぐったりされている人は、生活習慣、心身のバランス、感情、姿勢など、さまざまなバランスが乱れてしまっています。

つらい身体でなんとか生活を乗り切ろうと必死になっていることが大半だと思いますので、とてもニュートラルな状態とは言えません。

たとえば、私は患者さんの姿勢を診るとき、「リラックスして立ってみてください」とお伝えするのですが、身体の力をうまく抜けない患者さんを多く見かけます。

頑張りすぎの生活が当たり前になっていると、楽な状態を思い出すのも難しいのかもしれません。

おそらく心に関しても同じでしょう。「リラックス」と言われても、心をゆるめた状態の感覚がわからなくなってしまっているのです。

