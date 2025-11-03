医師が教える｢自律神経が乱れ続ける｣意外な性格→｢あなたは乱れてる？｣判断する簡単な方法

なかなか改善しない「なんとなくの不調」。

それは決して「やる気がないから」「メンタルが弱いから」ではありません。

多くの方が不調の原因を「自律神経の乱れ」と考え、食事や運動、入浴などさまざまな方法を試していますが、なかなか改善しないのは、不調の原因が「自律神経だけ」ではないからです。

本当に心身の不調を根本から改善し「なんとなくしんどい毎日」から抜け出すには、「自律神経」「気象（気圧・湿度・気温など）」「骨格（姿勢）」という3つの要因を同時に見ていく必要があります。

これらは相互に関係しているため、どれか一つだけを整えても、残りが乱れていれば不調は長引いてしまいます。

以下では、その久手堅先生が、『「自律神経」を整えるマインド』について解説します。

自律神経は「完璧主義」に弱い

自律神経が大きく乱れていたり、体調を崩しやすい方は、いわゆる完璧主義者や頑張り屋さんであることが多いです。

自律神経は、持ち主の意思には関係なく、24時間365日ずっとはたらき続けています。

常に変化する体の状態や環境などに、絶え間なく対応してくれるはたらき者ですが、そんな自律神経も、ずっと全力ではたらき続けることはできません。

それは、自律神経はあらゆるストレスに弱く、ストレスによって乱れやすいからです。

不規則な生活や過労状態などの体の負担は、もちろん自律神経にとってもダメージです。