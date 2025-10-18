50代日本人が《イギリス留学》で"人生"考えさせられた。大人だからこそできる贅沢な｢学び直し｣で､チェルトナムとオックスフォードを満喫！

コロナ以降、イギリスに留学に行く日本人が増えています。

一般社団法人海外留学協議会（JAOS）の日本人留学生数調査によると、2024年のイギリスへの留学者数は8232人で第4位、前年に比べて約1300人も数を増やしています。同調査によるとイギリスの場合は特に3カ月未満の語学留学が人気ということです。

筆者は8月下旬にロンドンで開催された留学業界の国際会議に参加していたのですが、よく関係者の話題に上がっていたのが、50歳以上を対象にした「大人留学」でした。

意外なことに、イギリス人がお勧めしていたのは、大都市ロンドンではなく地方都市でした。今回は、大人留学の渡航先としておすすめの2つの街、チェルトナムとオックスフォードを訪問します。

歴史ある街並みの中で、自分の関心に沿った学びを深めていくーー。そんな贅沢を50代の筆者が現地で体験してきました。

のどかな田園都市で過ごす優美な日々

ロンドンの仕事を終え、ヴィクトリア・コーチ・ステーションから長距離バスに乗って約3時間。陽気な運転手の車内アナウンス、途中のどかな田園風景を見ながらの移動は旅の気分を盛り上げてくれます。コッツウォルズ地方の端に位置するチェルトナムに到着します。