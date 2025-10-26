《快活CLUB》｢かつては"怪しげな店"だと思われていたが…｣ネカフェ後発組から業界王者に！→人気メニュー｢神ポテト｣の裏側に潜む知られざる"フード戦略"

岡本 智博 : エンジニア、ライター
2025/10/26 5:31
快活CLUB 横浜北山田店
快活CLUBを運営する快活フロンティア本社がある快活CLUB 横浜北山田店（筆者撮影）
この記事の画像を見る(8枚)

前編では、チェーン店のフライドポテト食べ歩きを趣味とする筆者が、快活CLUBの「神ポテト」を理想のフライドポテトとする理由と共に、ネカフェ黎明期における快活CLUBとの出会いとその衝撃について書いてきた。

後編では、かつて“後発で怪しい店”と見られていたネットカフェチェーンが、いかにして業界ナンバーワンへと上り詰め、第2位のチェーンをグループ傘下に入れるまでになったのか。その裏側を“フード戦略”の観点から探っていく。

先行するカラオケ事業から続くシナジー

快活CLUBのフードはなぜ人気なのか？

「すべて店内で調理している点は大きいです。ごはんは店内で炊いて、揚げ物は注文を受けてから都度揚げています。これは先行するカラオケ事業『コート・ダジュール』で培ったノウハウが生かされています」

そう語るのは広報の大城奈央さんだ。

快活CLUBを運営するのは株式会社快活フロンティアである。スーツのAOKIを中心としたAOKIホールディングスの子会社で、カラオケのコート・ダジュールも同グループ内にある。快活CLUBより先行して事業展開していたコート・ダジュールでは、調理工程のオペレーション設計、メニュー開発などのノウハウが蓄積されてきた。

その象徴的なひとつこそ近年快活CLUBが力を入れている「金のポテト」だ。快活CLUBのフライドポテトは「細切りポテト（通称・神ポテト）」と「金のポテト」と大きく2種類がある。

メニュー
先日訪れたときのメニュー。金のポテトがトップ。神ポテトこと細切りポテトは下の段に移動した（筆者撮影）
次ページメニュー設計の基準
