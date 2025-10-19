｢中国人の"日本永住希望者"急増｣｢高度外国人材の認定者数は9年で7倍に!?｣→中国中流層の間で"美大ブーム"が起きる制度のカラクリ

日本永住を目指して移住する中国人中間層が急増している。

※登場する取材協力者の肩書や年齢は取材当時のものです。

コロナ収束後から急増した中国人留学生

「ずっと日本に憧れがありました。このまま日本に住み続けたいです」

2024年10月、京都市郊外にある私立の京都芸術大学。同大大学院でゲームなどのキャラクターデザインを学ぶ2年生の中国人女子留学生、李雅霖（リーヤリン）さん（28）に、日本に留学した理由をたずねると、すぐにこんな言葉が返ってきた。

李さんは中国南部の中核都市、広東省広州市の出身。両親と10歳年下の弟との4人家族で、いわゆる中流家庭に育った。幼い頃からポケモンなど日本のゲームに夢中になっていたといい、日本への強い憧れから、中学校に入ると、「英語の勉強をしっかりするように言う母には内緒で、日本語の勉強ばかりをしていました」と、李さんは話す。

そんな彼女は中国の大学を卒業後の2019年、いよいよ憧れの日本への留学を決める。だが、運には見放された。東京の語学学校で本格的に日本語を学び始めようとしたところ、まさかの新型コロナウイルスの感染拡大に見舞われた。