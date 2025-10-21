ドコモが悲願の｢自社グループ銀行｣を設立！ ｢d NEOBANK｣が静かに船出も､"浮上する課題"とは？

10月1日に、ある銀行が誕生した。その名を「d NEOBANK」という。

正確には、この名前の銀行ができたわけではなく、住信SBIネット銀行の新サービスブランドだ。同行はこれまで、さまざまなパートナー企業に銀行機能を提供してきた。JAL NEOBANK、高島屋NEOBANK、ヤマダNEOBANK、第一生命NEOBANKなどがその例だ。

「d NEOBANK」もそのうちの1つのように見えるがとんでもない。2025年5月にNTTドコモは住信SBIネット銀行の買収を発表、着々と子会社化を進めてきた。それが結実したのだ。

ポイント経済圏を強化したいドコモにとって、自社グループの銀行を持つのは悲願だった。ようやくそれが叶ったのだから、誰でもそうとわかる“ドコモ銀行”なる名称をつけそうなものだが、意外にも控えめな船出となった。

いずれは銀行名が変わる？

「d NEOBANK」というサービスブランドについては、公式サイトにこう説明がある。『ドコモグループの銀行としてのさらなる成長を目指し、「NEOBANK」にドコモの「d」を冠したサービス名といたしました』。

ちなみに、新社名ではございませんと釘を刺しているが、これは当座しのぎの話だろう。いずれは銀行名が変わる可能性もある。

『（銀行名の）変更内容については、ドコモグループの銀行サービスであるということが、社名からもわかるような名称を検討しておりますが、お客さま影響やシステム影響、その他営業上の影響が大きいため、様々な影響を鑑みて慎重に対応する予定です。』とあるのだから。