サムライ×異能バトル！ 2024年の江戸で｢大老｣を決める"まさかの方法" 漫画｢ヴィンテージ･トーキョー｣（第1集 第3話）

西暦2024年──“慶応160年”、江戸。

徳川の治世が終わらず、閉ざされたままの日本は異能の力を持つ12の家系に支配されていた――。

この抑圧された社会で生きる青年・ハムくんは、12の家系同士の殺し合い「蠱毒」に巻き込まれてしまい…!?

次なる日本の覇権を求め、異能者たちのバトルロワイヤルが幕を開ける!!

ノスタルジーとサスペンスが真骨頂の石川優吾氏が新たに贈る、サムライ異能バトル!!

漫画『ヴィンテージ・トーキョー』（小学館）よりお届けします。

著者フォローすると、石川 優吾さんの最新記事をメールでお知らせします。