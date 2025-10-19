サムライ×異能バトル！　2024年の江戸で｢大老｣を決める"まさかの方法"　漫画｢ヴィンテージ･トーキョー｣（第1集 第3話）

『ヴィンテージ・トーキョー』©石川優吾／小学館
西暦2024年──“慶応160年”、江戸。
『ヴィンテージ・トーキョー（1）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
徳川の治世が終わらず、閉ざされたままの日本は異能の力を持つ12の家系に支配されていた――。
この抑圧された社会で生きる青年・ハムくんは、12の家系同士の殺し合い「蠱毒」に巻き込まれてしまい…!?
次なる日本の覇権を求め、異能者たちのバトルロワイヤルが幕を開ける!!
ノスタルジーとサスペンスが真骨頂の石川優吾氏が新たに贈る、サムライ異能バトル!!
漫画『ヴィンテージ・トーキョー』（小学館）よりお届けします。
いしかわ ゆうご / Yugo Ishikawa
1960年 大阪府生まれ。1982年、『革命ルート163』でデビュー。以降、アニメ化・映像化作品を数々送り出してきた。代表作『お礼は見てのお帰り』『格闘美神 武龍』『カッパの飼い方』『スプライト』『湖底のひまわり』ほか多数。
