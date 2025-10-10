【日銀はいつ動く？】高市・自民党新総裁は利上げを牽制／植田・日銀総裁も慎重／10月会合の行方／日銀が抱える“トラウマ”／円安が進むリスク／米国が金融政策に注文も？【ニュース解説】

2025/10/10 22:15
10月4日に自民党総裁選が行われ、高市早苗氏が新総裁となった。高市氏の政策スタンスを手がかりに為替、株式、債券が連動して動く「高市トレード」が広がる中、金融政策を担う日銀はどう動くのか。日銀ウォッチャーとして知られる東短リサーチ社長・チーフエコノミストの加藤出氏に聞いた。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ　
01:02　本編開始
01:43　高市総裁誕生と利上げへの影響
04:20　日銀は利上げすべき？
13:16　日銀が慎重なワケ
23:28　利上げはいつ？
29:00　金融政策 今後のポイント

撮影・編集：昼間 將太、秋葉俊祐
サムネイル内写真　尾形文繁、代表撮影：ＪＭＰＡ、

【出演者】
加藤 出（かとう・いずる）
1988年4月東京短資入社。金融先物、CD、CP、コールなど短期市場のブローカーとエコノミストを兼務後、2013年2月より現職。マネーマーケットの現場の視点から日銀、FRB、ECB、中国人民銀行などの金融政策や金融のデジタル化を分析している。2002年アメリカ・ニューヨーク、2010年イギリス・ロンドン、2011年中国・上海に駐在。

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

※動画内のデータは収録時点（2025年10月9日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

