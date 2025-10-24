柔軟剤による｢香害｣､香辛料､自分の汗も…疲れを加速させる"身近な化学物質"にご用心

疲れは、仕事のプレッシャーや人間関係、寒暖差やアレルギー物質などのストレッサー（ストレスの原因）によって引き起こされます。では、ストレッサーからどうやって身を守るか？

「休養学」の提唱者で、日本リカバリー協会の代表理事である片野秀樹氏は、「ストレッサーから距離をとる（Distance）」「リセットする・リフレッシュする（Reset/Refresh）」「ストレッサーを興味に変換する（Interest）」「コントロールする（Control）」「ストレスで埋め尽くされた日常に余白をつくる（Space）」といったDRICS（ドリックス）理論に基づいて行動することが効果的だと語ります。

「香害」が新たな社会問題になっている

化学的ストレッサーは、公害、薬物、化学物質が与えるストレスです。

まずは、明らかに化学物質とわかる排気ガスや農薬、有機溶剤、シンナーのにおいがするような場所から離れるのがいちばんシンプルで確実な対策となります。マスクをつけるのもディスタンスになります。

散歩やウォーキングでわざわざ幹線道路沿いを歩く人はそういないと思いますが、通勤時もできるだけ空気のよい道を選ぶのがストレス対策としては有効です。

たばこもニコチンという化学物質ですから、ホテルでは禁煙ルームや禁煙フロアを選び、街中の喫煙所は避けて通るようにします。

ただ、最近では禁煙文化が進み、東海道新幹線も完全禁煙になったり、歩きたばこ禁止条例を導入する自治体も増えたりして、以前よりあまり意識して避ける必要はなくなってきました。

代わって問題となっているのが「香害」です。