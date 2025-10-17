増え続ける｢転倒による労災｣の理由は"現場作業員の高齢化"だけじゃない｡従業員の疲労対策｢待ったなし｣の訳

一般社団法人日本リカバリー協会の調査によると、疲労による経済損失は年間15兆円。そして、日本人の約8割が疲れを抱えて生活しているといいます。

疲れている人は1年で30万人も増加

ぶしつけですが、あなたは今、疲れていますか？

この質問は『休養学』の最初でもさせていただきましたが、おそらくそのときよりもっと多くの人が「すごく疲れている」と答えるはずです。

というのも、すごく疲れている人は年を追うごとに増えているからです。

私たち日本リカバリー協会は2017年から、就労者10万人を対象に疲労に関する調査をおこなっています。それによると、2020年以降は一貫して約8割の人が「疲れている」と回答しています。

最新の2025年調査では82.0％となり、過去最高を更新しました。この82.0％という割合を総務省統計局の人口推計（20〜79歳）をもとに換算すると7172万人となり、2024年の7143万人と比べ30万人も増えたことになります。

8割という数字はそれだけでも驚きですが、これが短い期間で2割も増えたと聞けばもっとびっくりされるのではないでしょうか。