増え続ける｢転倒による労災｣の理由は"現場作業員の高齢化"だけじゃない｡従業員の疲労対策｢待ったなし｣の訳

一般社団法人日本リカバリー協会の調査によると、疲労による経済損失は年間15兆円。そして、日本人の約8割が疲れを抱えて生活しているといいます。
この状態に警鐘を鳴らすのは、書籍『休養学』の著者で同協会の代表理事である片野秀樹氏。
疲労は経済的な損失をもたらすだけでなく、重大事故を引き起こしてしまう可能性もある――。疲労が蔓延している現在の状況とその危険性について、片野氏の最新著書『疲労学』より一部を抜粋・編集してお届けします。
疲れている人は1年で30万人も増加
ぶしつけですが、あなたは今、疲れていますか？
この質問は『休養学』の最初でもさせていただきましたが、おそらくそのときよりもっと多くの人が「すごく疲れている」と答えるはずです。
というのも、すごく疲れている人は年を追うごとに増えているからです。
私たち日本リカバリー協会は2017年から、就労者10万人を対象に疲労に関する調査をおこなっています。それによると、2020年以降は一貫して約8割の人が「疲れている」と回答しています。
最新の2025年調査では82.0％となり、過去最高を更新しました。この82.0％という割合を総務省統計局の人口推計（20〜79歳）をもとに換算すると7172万人となり、2024年の7143万人と比べ30万人も増えたことになります。
8割という数字はそれだけでも驚きですが、これが短い期間で2割も増えたと聞けばもっとびっくりされるのではないでしょうか。
