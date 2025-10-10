｢正直､ドジャースのワールドシリーズ完全勝利は望まない｣ テレビマンが吐露した本音…日本のテレビが思い描く｢MLB｣《最高のシナリオ》

今年もアメリカ・メジャーリーグ（MLB）のポストシーズンがはじまり、大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合を地上波で放送する機会が増えています。

ドジャースは、まず日本時間10日1日、2日に行われたナショナルリーグ・ワイルドカードシリーズのシンシナティ・レッズ戦に連勝（第1戦10－5、第2戦8－4）で突破。

さらに5日、7日、9日、10日に行われたディビジョンシリーズのフィラデルフィア・フィリーズ戦を3勝1敗（第1戦5－3、第2戦4－3、第3戦2－8、第4戦2－1）で突破し、リーグチャンピオンシップシリーズに進出しました。

そのリーグチャンピオンシップシリーズは第1戦（14日）から最大で第7戦（22日）までが予定され、勝ち抜けばアメリカンリーグの王者とのワールドシリーズが第1戦（25日）から最大で第7戦（11月2日）までが予定されています。

昨年は「フジのゴールデン再放送」が物議

「あと2つの戦いを勝てば2年連続のワールドシリーズチャンピオン」というところまで来ているだけに、メディアの扱いもジワジワと増加。

はたして昨年同様のドジャースと大谷選手のフィーバーが起きるのか。また、テレビなどのメディアが考えている“最高のシナリオ”とはどんなものなのか。