｢あなたの配属は麻雀コミュニケーション課です｣　新卒でゼネコン入社も｢麻雀やる部署｣に配属された末路…漫画『接待麻雀課』（第1話）

『接待麻雀課』 Ⓒ奥山響介・後藤悠太・新川帆立／講談社
※通報しないでください。この賭け麻雀、合法です。
『接待麻雀課（1）』（講談社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
「賭け麻雀は認知症予防になる」との研究報告を基に、賭け麻雀が合法化された世界で、企業戦士たちが社運を懸け、麻雀バトルを繰り広げていた――！
躍進中の新興ゼネコン「風海建設」。クリーンな見積もりとホワイトな労働環境は表向きで、躍進の真の原動力は「接待麻雀課」にあるという。
その風海建設に入社した、新入社員・スズメは、「接待麻雀課」に配属される。
そこでは、ゼネコンの命綱とも言える入札を有利に進めるため、正々堂々、真剣勝負で負けにいく。単純に勝利を目指す麻雀では得られない、最高精度の読みと判断力の戦い――。
小説家・新川帆立氏の『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』（集英社刊）収録の『接待麻雀士』から生まれた近未来ビジネスサスペンス！
脳を震わす＜接待麻雀＞開局!!
おくやま きょうすけ / Kyosuke Okuyama
ごとう ゆうた / Yuta Goto
マンガ家。2020年、読み切り『DRESS』が「モーニング・ツー」に掲載。2021年、『鑑定眼 もっとも高価な死に方』で連載デビュー。『接待麻雀課』作画担当。
しんかわ ほたて / Hotate Shinkawa
1991年生まれ。アメリカ合衆国テキサス州ダラス出身、宮崎県宮崎市育ち。東京大学法学部卒業後、弁護士として勤務。第19回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞し、2021年に『元彼の遺言状』でデビュー。2025年、『女の国会』で第38回山本周五郎賞を受賞。他の著書に『競争の番人』『先祖探偵』『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』『ひまわり』『目には目を』などがある。
