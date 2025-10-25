｢あなたの配属は麻雀コミュニケーション課です｣　新卒でゼネコン入社も｢麻雀やる部署｣に配属された末路…漫画『接待麻雀課』（第1話）

奥山 響介 : マンガ原作者後藤 悠太 : マンガ家新川 帆立 : 小説家／弁護士
2025/10/25 9:00
接待麻雀課
『接待麻雀課』 Ⓒ奥山響介・後藤悠太・新川帆立／講談社

※通報しないでください。この賭け麻雀、合法です。

接待麻雀課（1） (モーニングコミックス)
『接待麻雀課（1）』（講談社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

「賭け麻雀は認知症予防になる」との研究報告を基に、賭け麻雀が合法化された世界で、企業戦士たちが社運を懸け、麻雀バトルを繰り広げていた――！

躍進中の新興ゼネコン「風海建設」。クリーンな見積もりとホワイトな労働環境は表向きで、躍進の真の原動力は「接待麻雀課」にあるという。

その風海建設に入社した、新入社員・スズメは、「接待麻雀課」に配属される。

そこでは、ゼネコンの命綱とも言える入札を有利に進めるため、正々堂々、真剣勝負で負けにいく。単純に勝利を目指す麻雀では得られない、最高精度の読みと判断力の戦い――。

小説家・新川帆立氏の『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』（集英社刊）収録の『接待麻雀士』から生まれた近未来ビジネスサスペンス！

脳を震わす＜接待麻雀＞開局!!

奥山 響介 マンガ原作者

おくやま きょうすけ / Kyosuke Okuyama

マンガ原作者。『接待麻雀課』原作担当。

後藤 悠太 マンガ家

ごとう ゆうた / Yuta Goto

マンガ家。2020年、読み切り『DRESS』が「モーニング・ツー」に掲載。2021年、『鑑定眼 もっとも高価な死に方』で連載デビュー。『接待麻雀課』作画担当。

新川 帆立 小説家／弁護士

しんかわ ほたて / Hotate Shinkawa

1991年生まれ。アメリカ合衆国テキサス州ダラス出身、宮崎県宮崎市育ち。東京大学法学部卒業後、弁護士として勤務。第19回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞し、2021年に『元彼の遺言状』でデビュー。2025年、『女の国会』で第38回山本周五郎賞を受賞。他の著書に『競争の番人』『先祖探偵』『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』『ひまわり』『目には目を』などがある。

