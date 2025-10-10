外苑前徒歩5分｢銀杏並木の特等席｣マンション…"衝撃の現実"　漫画｢メゾン･ド･マドリーミング｣9話

不動産サイトに載っている物件数は、およそ1400万件。

人が暮らすのは、その中の一件だけ。

でも、主人公のシェーン・タナベは違う。

毎晩、物件の間取りを見ては「ここで暮らしちゃおっ！」と妄想をふくらませ、家具の配置から照明、床の質感までシミュレーションが止まらない！

物件への偏愛っぷりがちょっとおかしいけれど、細やかな暮らしの妄想に感心してしまう。

物件やインテリア好きの心をくすぐる、偏愛妄想ストーリーです！

ワタベヒツジさんの新作マンガ『メゾン・ド・マドリーミング』をお届けします。

